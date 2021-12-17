Марсьяль может перейти в «Атлетико»
15:12
Нападающий «МЮ» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Eurosport.
По данным источника, в игроке заинтересован «Атлетико», который хочет обменять кого-то из своих игроков на француза. Также интерес проявлял «Ювентус».
Ранее агент Марсьяля заявил, что француз хочет уйти из «МЮ» в январе. В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 10 матчей за команду и забил 1 мяч. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.
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