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Марсьяль может перейти в «Атлетико»

15:12
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Нападающий «МЮ» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Eurosport.

По данным источника, в игроке заинтересован «Атлетико», который хочет обменять кого-то из своих игроков на француза. Также интерес проявлял «Ювентус».

Ранее агент Марсьяля заявил, что француз хочет уйти из «МЮ» в январе. В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 10 матчей за команду и забил 1 мяч. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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