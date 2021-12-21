«Вест Хэм» может приобрести Деле Алли
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Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли может сменить клуб, сообщает The Sun со ссылкой на Eurosport.
По сведениям источника, на 25-летнего англичанина претендует «Вест Хэм». Хавбек не входит в планы Антонио Конте, поэтому рассматривает другие варианты продолжения карьеры. Также сообщалось об интересе со стороны «Ньюкасла».
В текущем сезоне Алли провел 15 матчей за «Тоттенхэм», отыграв в общей сложности 899 минут, в которых забил 2 гола.
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