Медведев: «Гонду проходит медосмотр для перехода в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии «СЭ» сообщил, что нападающий «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду проходит медосмотр для перехода в петербургский клуб.

«Игрок проходит медосмотр», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее агент нападающего сообщил «СЭ», что 23-летний аргентинец подпишет контракт с «Зенитом» на 4 года.

Гонду играет в «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. В 38 матчах за команду он забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.