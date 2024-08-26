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Сегодня, 12:50

Медведев: «Гонду проходит медосмотр для перехода в «Зенит»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Лусиано Гонду в игре за сборную Аргентины.
Фото Global Look Press

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии «СЭ» сообщил, что нападающий «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду проходит медосмотр для перехода в петербургский клуб.

«Игрок проходит медосмотр», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее агент нападающего сообщил «СЭ», что 23-летний аргентинец подпишет контракт с «Зенитом» на 4 года.

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Гонду играет в «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. В 38 матчах за команду он забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.

РПЛ
ФК Архентинос Хуниорс
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
Лусиано Гонду
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