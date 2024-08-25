Гонду подпишет контракт с «Зенитом» на 4 года

Агент нападающего «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду Густаво Гони в комментарии для «СЭ» раскрыл детали перехода футболиста в «Зенит».

«Гонду подпишет контракт на 4 года, до 2028-го», — сказал Гони «СЭ».

23 августа сообщалось, что 23-летний аргентинец близок к переходу в «Зенит». 24 августа представитель футболиста подтвердил факт переговоров.

25 августа сам нападающий в интервью ESPN сообщил, что продолжит карьеру в «Зените».