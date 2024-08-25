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Сегодня, 22:50

Гонду подпишет контракт с «Зенитом» на 4 года

Микеле Антонов
Корреспондент
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Лусиано Гонду.
Фото Global Look Press

Агент нападающего «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду Густаво Гони в комментарии для «СЭ» раскрыл детали перехода футболиста в «Зенит».

«Гонду подпишет контракт на 4 года, до 2028-го», — сказал Гони «СЭ».

23 августа сообщалось, что 23-летний аргентинец близок к переходу в «Зенит». 24 августа представитель футболиста подтвердил факт переговоров.

25 августа сам нападающий в интервью ESPN сообщил, что продолжит карьеру в «Зените».

Футбол
РПЛ
ФК Архентинос Хуниорс
ФК Зенит
Лусиано Гонду
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 3 : 1
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 0 : 1
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 3 : 2
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Зенит

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Алексей Батраков

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Бителло

Бителло

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И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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