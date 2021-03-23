«Галатасарай» может бесплатно подписать Чалханоглу

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу в летнее трансферное окно может стать игроком «Галатасарая», сообщает Goal 23 марта.

По данным источника, 27-летний турецкий футболист не будет продлевать контракт с миланцами, который истекает этим летом. В переговоры с агентом Чалханоглу уже вступил «Галатасарай», который хочет заполучить футболиста бесплатно.

В нынешнем сезоне серии А Чалханоглу провел 23 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 9 результативных передач.