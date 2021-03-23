«Ливерпуль» интересуется Рэмси

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси может стать игроком «Ливерпуля», сообщает Calciomercato 23 марта.

По данным источника, туринский клуб попытается летом продать 30-летнего футболиста, и на него есть предложения из Англии. В частности, среди претедентов числится мерсисайдский клуб.

Контракт с Рэмси с «Юве» рассчитан до июня 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне валлиец провел 26 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.