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Флорентино Перес получил документ о переизбрании на пост президента «Реала»

Сергей Филин

Президент «Реала» Флорентино Перес получил документ о переизбрании, сообщила пресс-служба клуба.

8 июня 79-летний функционер победил на выборах, набрав 65 процентов голосов. Его оппонентом был бизнесмен Энрике Рикельме, который получил 35 процентов голосов.

11 июня состоялась церемония провозглашения Переса президентом «Реала». Избирательная комиссия вручила ему официальный документ о вступлении в должность.

Флорентино Перес.«Это был великий день». Флорентино Перес выиграл выборы в «Реале»

Перес останется на президентском посту «Реала» до 2030 года. Он руководил «Реалом» с 2000 по 2006 год и с 2009 года по настоящее время. Под его руководством команда семь раз выиграла Лигу чемпионов, три раза — Кубок Испании, семь раз — Суперкубок Испании, семь раз — Лигу чемпионов, шесть раз — Суперкубок УЕФА, два раза — Межконтинентальный кубок и пять раз — клубный чемпионат мира.

Во время церемонии клуб объявил о возвращении на пост главного тренера «Реала» Жозе Моуринью.

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Футбол
ФК Реал
Флорентино Перес
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«Реал» объявил о возвращении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды

«Реал» присвоил Папе Римскому звание почетного члена клуба
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 7 0 0 31-7 21
2
 Атлетико 7 5 1 1 16-7 16
3
 Бетис 7 5 1 1 9-7 16
4
 Реал 7 5 0 2 18-8 15
5
 Севилья 7 4 1 2 10-9 13
6
 Алавес 7 3 2 2 11-6 11
7
 Депортиво 7 2 4 1 10-8 10
8
 Осасуна 7 2 2 3 6-13 8
9
 Р. Вальекано 7 2 2 3 11-16 8
10
 Вильярреал 7 2 2 3 13-12 8
11
 Атлетик 6 2 2 2 7-6 8
12
 Хетафе 7 2 2 3 4-7 8
13
 Сельта 7 1 4 2 8-6 7
14
 Реал Сосьедад 6 2 1 3 6-11 7
15
 Эспаньол 7 2 1 4 10-10 7
16
 Расинг 7 2 1 4 11-21 7
17
 Леванте 6 1 2 3 8-12 5
18
 Эльче 7 1 2 4 11-17 5
19
 Валенсия 6 1 1 4 2-10 4
20
 Малага 7 0 3 4 3-12 3
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.09 22:00 Эспаньол – Эльче 1 : 3
19.09 15:00 Осасуна – Р. Вальекано 1 : 1
19.09 17:15 Атлетик – Алавес 0 : 0
19.09 19:30 Сельта – Расинг 5 : 0
19.09 22:00 Севилья – Барселона 1 : 3
20.09 15:00 Хетафе – Малага 1 : 0
20.09 17:15 Атлетико – Реал 2 : 1
20.09 19:30 Депортиво – Бетис 1 : 1
20.09 19:30 Вильярреал – Леванте 3 : 1
20.09 22:00 Валенсия – Реал Сосьедад - : -
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Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Серхио Камельо
Серхио Камельо

Райо Вальекано

 7
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 7
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 4
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 3
И К Ж
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 5 1 2
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 5 1 2
Фредерико Редондо
Фредерико Редондо

Эльче

 5 1 1
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