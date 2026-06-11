Флорентино Перес получил документ о переизбрании на пост президента «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес получил документ о переизбрании, сообщила пресс-служба клуба.

8 июня 79-летний функционер победил на выборах, набрав 65 процентов голосов. Его оппонентом был бизнесмен Энрике Рикельме, который получил 35 процентов голосов.

11 июня состоялась церемония провозглашения Переса президентом «Реала». Избирательная комиссия вручила ему официальный документ о вступлении в должность.

Перес останется на президентском посту «Реала» до 2030 года. Он руководил «Реалом» с 2000 по 2006 год и с 2009 года по настоящее время. Под его руководством команда семь раз выиграла Лигу чемпионов, три раза — Кубок Испании, семь раз — Суперкубок Испании, семь раз — Лигу чемпионов, шесть раз — Суперкубок УЕФА, два раза — Межконтинентальный кубок и пять раз — клубный чемпионат мира.

Во время церемонии клуб объявил о возвращении на пост главного тренера «Реала» Жозе Моуринью.

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