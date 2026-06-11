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«Реал» присвоил Папе Римскому звание почетного члена клуба

Сергей Филин

«Реал» присвоил Папе Римскому Льву XIV звание почетного члена клуба, сообщила пресс-служба сливочных.

«Таким образом «Реал» демонстрирует свое восхищение и признание универсальной фигуры, представляющей миллиарды людей и способствующей миру, солидарности и справедливости во всем мире», — говорится в официальном заявлении «Королевского клуба».

В июне Папа Римский рассказал, что симпатизирует «Реалу», и посетил домашнюю арену сливочных — стадион «Сантьяго Бернабеу».

11 июня клуб объявил о возвращении на пост главного тренера «Реала» Жозе Моуринью. Португалец работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. Вместе со сливочными он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Жозе Моуринью.Жозе Моуринью вот-вот вернется в «Реал». А каким был его предыдущий заход в «Королевский клуб»?

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Футбол
ФК Реал
Жозе Моуринью
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 7 0 0 31-7 21
2
 Атлетико 7 5 1 1 16-7 16
3
 Бетис 7 5 1 1 9-7 16
4
 Реал 7 5 0 2 18-8 15
5
 Севилья 7 4 1 2 10-9 13
6
 Алавес 7 3 2 2 11-6 11
7
 Депортиво 7 2 4 1 10-8 10
8
 Осасуна 7 2 2 3 6-13 8
9
 Р. Вальекано 7 2 2 3 11-16 8
10
 Вильярреал 7 2 2 3 13-12 8
11
 Атлетик 6 2 2 2 7-6 8
12
 Хетафе 7 2 2 3 4-7 8
13
 Сельта 7 1 4 2 8-6 7
14
 Реал Сосьедад 6 2 1 3 6-11 7
15
 Эспаньол 7 2 1 4 10-10 7
16
 Расинг 7 2 1 4 11-21 7
17
 Леванте 6 1 2 3 8-12 5
18
 Эльче 7 1 2 4 11-17 5
19
 Валенсия 6 1 1 4 2-10 4
20
 Малага 7 0 3 4 3-12 3
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.09 22:00 Эспаньол – Эльче 1 : 3
19.09 15:00 Осасуна – Р. Вальекано 1 : 1
19.09 17:15 Атлетик – Алавес 0 : 0
19.09 19:30 Сельта – Расинг 5 : 0
19.09 22:00 Севилья – Барселона 1 : 3
20.09 15:00 Хетафе – Малага 1 : 0
20.09 17:15 Атлетико – Реал 2 : 1
20.09 19:30 Депортиво – Бетис 1 : 1
20.09 19:30 Вильярреал – Леванте 3 : 1
20.09 22:00 Валенсия – Реал Сосьедад - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Серхио Камельо
Серхио Камельо

Райо Вальекано

 7
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 7
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 4
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 3
И К Ж
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 5 1 2
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 5 1 2
Фредерико Редондо
Фредерико Редондо

Эльче

 5 1 1
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