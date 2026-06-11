«Реал» присвоил Папе Римскому звание почетного члена клуба

«Реал» присвоил Папе Римскому Льву XIV звание почетного члена клуба, сообщила пресс-служба сливочных.

«Таким образом «Реал» демонстрирует свое восхищение и признание универсальной фигуры, представляющей миллиарды людей и способствующей миру, солидарности и справедливости во всем мире», — говорится в официальном заявлении «Королевского клуба».

В июне Папа Римский рассказал, что симпатизирует «Реалу», и посетил домашнюю арену сливочных — стадион «Сантьяго Бернабеу».

11 июня клуб объявил о возвращении на пост главного тренера «Реала» Жозе Моуринью. Португалец работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. Вместе со сливочными он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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