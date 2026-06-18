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18 июня, 08:53

Скира: «Реал» достиг соглашения о контракте с хавбеком «Челси» Фернандесом

Руслан Минаев

«Реал» достиг соглашения о личном контракте с полузащитником «Челси» Энцо Фернандесом, сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети.

Отмечается, что аргентинец готов подписать с мадридцами соглашение до лета 2032 года. «Реал» планирует сделать «Челси» крупное предложение за 25-летнего полузащитника.

Ранее Marca сообщала, что на трансфере настаивает главный тренер «Реала» Жозе Моуринью.

В сезоне-2025/26 на счету Фернандеса 54 матча во всех турнирах за лондонцев, в которых он отметился 15 голами и 7 результативными передачами.

Его соглашение с «Челси» рассчитано до лета 2032 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 90 миллионов евро.

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Энцо Фернандес
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