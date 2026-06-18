Скира: «Реал» достиг соглашения о контракте с хавбеком «Челси» Фернандесом
«Реал» достиг соглашения о личном контракте с полузащитником «Челси» Энцо Фернандесом, сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети.
Отмечается, что аргентинец готов подписать с мадридцами соглашение до лета 2032 года. «Реал» планирует сделать «Челси» крупное предложение за 25-летнего полузащитника.
Ранее Marca сообщала, что на трансфере настаивает главный тренер «Реала» Жозе Моуринью.
В сезоне-2025/26 на счету Фернандеса 54 матча во всех турнирах за лондонцев, в которых он отметился 15 голами и 7 результативными передачами.
Его соглашение с «Челси» рассчитано до лета 2032 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 90 миллионов евро.
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