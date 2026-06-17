«Реал» заявил о наличии доказательств, подтверждающих платежи «Барселоны» Негрейре

«Реал» направил письмо в дисциплинарные органы УЕФА по делу Негрейры, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

В письме «Реал» сообщил УЕФА о наличии, по мнению клуба, значимых доказательств, которые подтверждают ранее известные сведения о долгосрочных платежах «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре через разные корпоративные структуры.

«Эти факты представляют с точки зрения спортивного дисциплинарного права системный риск максимальной тяжести для честности соревнований, поскольку свидетельствуют о существовании структуры неправомерного влияния на судейскую систему, несовместимой с основными принципами равенства участников, нейтральности, беспристрастности и непредсказуемости спортивного результата», — говорится в заявлении клуба.

Мадридцы призвали УЕФА немедленно возобновить дисциплинарное дело, которое ранее было начато организацией. В «Реале» считают недопустимым затягивание ситуации, так как она, по мнению клуба, наносит ущерб доверию к футболу, его институтам и руководителям.

Также «Реал» попросил УЕФА в рамках собственной компетенции принять дисциплинарные и восстановительные меры, необходимые для обеспечения честности, прозрачности и надлежащего функционирования соревнований. «Реал» участвует в уголовном процессе по делу Негрейры в качестве частного обвинителя.