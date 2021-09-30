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«Бенфика» обыграла «Барселону» впервые с 1961 года

07:51
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Вчера, 29 сентября, «Бенфика» разгромила «Барселону» (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Португальский клуб обыграл каталонцев впервые с 1961 года. 60 лет назад «Бенфика» обыграла «Барселону» (3:2) в финале Кубка европейских чемпионов. Таким образом, это всего лишь вторая победа португальского клуба над каталонским.

После двух туров каталонцы набрали 0 очков и занимают последнюю строчку в группе. В следующем раунде «Барселона» сыграет с «Динамо» Киев.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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