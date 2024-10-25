«Встречался с руководителями нескольких европейских федераций, обсуждали возможность игр». Пресс-конференция Дюкова

Президент РФС ответил на вопросы журналистов по итогам исполкома.

В пятницу, 25 октября, прошло очередное заседание исполнительного комитета РФС. По его итогам президент союза Александр Дюков ответил на вопросы журналистов об актуальных событиях в российском футболе.

У Пакистана возникли проблемы с формированием команды

— Почему не состоялся матч с Пакистаном?

— Мы начали переговоры с ними еще летом этого года. В сентябре практически договорились о проведении игры, соответствующий договор и соглашение были подготовлены. Но в середине сентября выяснилось, что Пакистану нужно получить внутреннее соглашение о проведении матча — на это требуется четыре недели. Мы оказали поддержку Федерации футбола Пакистана в решении этого вопроса по правительственным каналам. Согласие было получено, но у их сборной возникли проблемы с формированием команды. Потому приняли решение не проводить игру. Форс-мажорная ситуация, безусловно, для нас неприятная. Нам важно проводить матчи, чтобы получать очки ФИФА. Но эта ситуация позволила нам уделить больше времени детям из Белгородской и Курской областей. На ноябрь достигнуты договоренности о проведении игр с Брунеем и Сирией.

— Почему матч с Брунеем пройдет в Краснодаре?

— Мы планировали провести матч именно там, видели запрос со стороны местных болельщиков, в городе любят футбол. Плюс играем в ноябре, нужна хорошая погода и поле. Мы нашли соперника, который готов приехать на матч, несмотря на логистические ограничения. Для сборной Брунея это не является проблемой.

— Было много высказываний от разных стран о желании проводить товарищеский матч с Россией — Непала, Сейшел, Намибии и других. Есть ли с ними какое-то общение?

— Мы проводим работу по организации матчей на следующий год, она ведется со многими федерациями. При выборе соперников будем руководствоваться несколькими принципами: домашние матчи со своими болельщиками и рейтинг сборной, с которой предстоит играть. Надеюсь, что в следующем году статусных соперников будет больше.

— Среди этих сборных есть хоть одна из Европы?

— Да, есть. Встречался с несколькими руководителями европейских ассоциаций, мы обсуждали возможность сыграть. Но все зависит от календаря.

Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич. Фото ФК «Крылья Советов»

Оцениваем работу Мажича позитивно

— Карпин заявил, что Россия 20 лет идет не туда в футбольном плане. Как вы отреагировали?

— Он уже объяснил, что его слова вырваны из контекста — речь шла о тренировочном процессе и восстановлении футболистов. В каких-то клубах принятие холодных ванн после нагрузок происходит по желанию игрока — по мнению Карпина, это должна быть обязательная процедура.

— Президент федерации бокса обратился к президенту РФ с просьбой обязать все федерации заниматься международной деятельностью. Как вы поняли эти слова, учитывая, что РФС уже активно это делает?

— Наши футбольные сборные играют под своим флагом и гимном. С участием в официальных турнирах есть сложности. Отдаем должное боксерам, которые добились в этом успехов. Командным видам спорта добиться такого же решения гораздо сложнее — вы это видите не только на примере футбола, но и в других игровых видах спорта. Мы продолжаем прилагать максимальные усилия, чтобы получить допуск к официальным соревнованиям, но пока ситуация такова.

— У главы департамента судейства Милорада Мажича в следующем году закончится контракт. Вы бы хотели продолжить сотрудничество?

— Контракт подписан на два сезона. Если говорить о продлении, то оно возможно. Но это зависит от его желания и нашей удовлетворенности его работой. В конце года мы примем решение, начнем с ним обсуждение нового контракта или нет. Если говорить о работе, которая была проделана, оцениваем ее достаточно позитивно. Количество ошибок, которые совершают судьи, сократилось. Положительная динамика есть, мы ее видим. К вопросу о возможности продления сотрудничества вернемся в конце декабря.

— Видели ли вы ситуацию с Владиславом Безбородовым (призывал не критиковать его работу в Telegram-канале. — Прим. «СЭ»)? Как вы к ней относитесь?

Дюков: — Не общался с Владиславом. В судейском комитете есть комиссия, которая рассмотрит эпизод. Безбородов не имеет права публично комментировать подобные ситуации.

Павел Каманцев (председатель судейского комитета РФС): — Мы запрашиваем объяснения Безбородова и Telegram-канала, где это было опубликовано. В течение недели рассмотрим эту ситуацию. К середине ноября будет решение дисциплинарной комиссии. Может быть, раньше.

Леонид Федун. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Все, кроме Федуна, принимают активное участие в жизни исполкома РФС

— Что помешало РФС провести исполком в привычном очном формате? Какие итоги заседания?

— К сожалению, логистические ограничения многих членов исполкома не позволили нам собраться в одном месте. Приняли решение провести заседание дистанционно. Следующее будет очно, в середине ноября. Повестка была технической, стратегических вопросов не рассматривали. Основные стратегические решения были приняты в начале года.

— Известна ли дата выборов президента РФС?

— Решение по дате будет принято на заседании исполкома в ноябре.

— Будете баллотироваться?

— Решение я принял, но у меня еще есть время, чтобы объявить о нем.

— Что вам мешает сделать это сейчас?

— Время еще есть. Сперва будет принято решение о проведении конференции, а после я объявлю.

— Довольны ли вы тем как работает исполком? Участвует ли Леонид Федун в заседаниях?

— Считаю, что исполком работает эффективно. В начале года было принято много стратегических решений, программ и проектов, которые мы реализуем. Члены исполкома, все, кроме Леонида Арнольдовича, принимают активное участие в жизни РФС.