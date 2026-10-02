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Нападающий сборной России Константин Тюкавин: комментарий о победе над сборной Ирана

Тюкавин о матче с Ираном: «Сказал ребятам, что либо мы в порядке диком, либо они какие-то не такие»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Нападающий сборной России Константин Тюкавин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над Ираном (2:0) в BetBoom товарищеском матче.

«Честно, когда меня только заменили, сразу сказал ребятам, что либо мы в порядке диком, либо Иран какой-то не такой. Многое в игре получалось. Первый тайм почти идеален был. Особо опасных моментов у наших ворот не было. А если и выбегали иранцы, то защитники догоняли.

По накалу и по борьбе почувствовал, что Иран — участник чемпионата мира. Но и мы, я думаю, были хороши», — сказал Тюкавин «СЭ».

3 октября сборная России сыграет со сборной Намибии в Екатеринбурге, а 6 октября проведет матч со сборной Нигерии в Нижнем Новгороде.

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Константин Тюкавин
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Сборная России по футболу
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