Игрок сборной Намибии Хотто: «У России выделяются капитан Головин и вратарь Сафонов»

Полузащитник сборной Намибии Деон Хотто поделился ожиданиями от BETBOOM товарищеского матча со сборной России.

«Спасибо России за приглашение и возможность сыграть. Мы уже проделали работу, изучили состав сборной России, поэтому завтра ждите боевой матч. К сожалению, сам стадион не видел, но скоро будет такая возможность. Если говорить о составе сборной России, то выделяются капитан команды [полузащитник «Монако»] Александр Головин и вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов. Мы вчера прогулялись по Екатеринбургу, посмотрели немного город, все комфортно», — приводит слова Хотто ТАСС.

Товарищеский матч сборных России и Намибии пройдет 3 октября на стадионе «Екатеринбург-Арена». Начало игры запланировано на 18.00 по московскому времени.

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