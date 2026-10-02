Карпин: «Намибия — не Испания, но требует серьезной подготовки»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о настрое команды перед BETBOOM товарищеским матчем с Намибией.

«Если несерьезно отнесемся, то можем поплатиться. И все может плачевно закончиться. Намибия — не Испания, но серьезной подготовки требует», — сказал Карпин.

Товарищеский матч сборных России и Намибии состоится 3 октября в Екатеринбурге. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.

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