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Тренер сборной Намибии Бенджамин: «Россия играет в прямой агрессивный футбол, но наш козырь — скорость»

Сергей Филин

Главный тренер сборной Намибии Коллин Бенджамин поделился ожиданиями от BETBOOM товарищеского матча со сборной России.

«Мы прибыли вчера, было время отдохнуть, сегодня тренировка. Я думаю, что сборная России не нуждается в представлении. Она играет в прямой агрессивный футбол. Мы молоды духом, высокий уровень футбола, наш козырь — скорость. Ждем завтрашнего матча», — приводит слова Бенджамина ТАСС.

Товарищеский матч сборных России и Намибии состоится 3 октября в Екатеринбурге. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.

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Источник: ТАСС
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