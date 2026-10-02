Карпин о россиянах в европейских клубах: «Миранчук, Головин, Сафонов только повышают свой уровень и делают разницу»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился отношением к переходу российских футболистов в зарубежные чемпионаты.

— Поддерживаете ли выбор российских игроков, выступающих за границей?

— Чувствую радость и гордость, что российские футболисты играют на таком уровне. Миранчук, Головин, Сафонов только повышают свой уровень и делают разницу. Надеемся, что и Батраков закрепится в «Галатасарае» и будет расти как футболист, — сказал Карпин журналистам.

Алексей Миранчук выступает за «Атланту» с 2024 года. Ранее он играл в Италии за «Аталанту» и «Торино». Александр Головин выступает за «Монако» с 2018-го. Матвей Сафонов играет за «ПСЖ» с 2024 года.

Алексей Батраков перешел в «Галатасарай» из «Локомотива» в августе 2026 года.

3 октября сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Намибии в Екатеринбурге.

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