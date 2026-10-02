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Карпин выразил готовность провести товарищеский матч России и Индонезии

Карпин: «Сыграть с Индонезией? Если команда еще недельку на Мальдивах проведет»

Дарик Агаларов
корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед BETBOOM товарищеским матчем с Намибией ответил на вопрос о возможной игре против Индонезии.

— Как вы смотрите на то, чтобы сыграть с Индонезией? Там этого очень ждут.

— Если пригласите и команда недельку еще на Мальдивах проведет, то супер будет. Не от нас зависит, с кем мы играем. Обращайтесь в РФС.

Товарищеский матч сборных России и Намибии состоится 3 октября в Екатеринбурге. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.

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Валерий Карпин
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