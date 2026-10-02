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Матвею Сафонову подарили корову и научили ездить на тракторе

Сергей Филин
Матвей Сафонов.
Фото Соцсети Матвея Сафонова, соцсети

Вратарю «ПСЖ» и сборной России Матвею Сафонову подарили теленка и научили управлять трактором.

Об этом 27-летний голкипер рассказал в социальных сетях. Сафонов получил презент при посещении фермы.

«Мне подарили корову! Ну, точнее, теленка, которого зовут Мотя. Сказать, что меня удивили, — ничего не сказать. Наверное, это один из самых необычных подарков, которые я когда-либо получал. Помимо того, что я покормил своего теленка, я еще и научился доить корову и ездить на тракторе. Самый рандомный сон наяву», — написал Сафонов в соцсетях.

Вратарь находится в расположении сборной России, которая 3 октября проведет BETBOOM товарищеский матч со сборной Намибии. Игра состоится в Екатеринбурге. 6 октября Россия сыграет с Нигерией в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что корову подарили российскому гребцу Захару Петрову, который завоевал серебро на чемпионате Европы 2026 года.

Захар Петров.«Назвали Захаркой». Российскому гребцу Петрову подарили корову за успехи на ЧЕ

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Источник: Соцсети Матвея Сафонова
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Матвей Сафонов
Футбол
Сборная России по футболу
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