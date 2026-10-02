Матвею Сафонову подарили корову и научили ездить на тракторе

Вратарю «ПСЖ» и сборной России Матвею Сафонову подарили теленка и научили управлять трактором.

Об этом 27-летний голкипер рассказал в социальных сетях. Сафонов получил презент при посещении фермы.

«Мне подарили корову! Ну, точнее, теленка, которого зовут Мотя. Сказать, что меня удивили, — ничего не сказать. Наверное, это один из самых необычных подарков, которые я когда-либо получал. Помимо того, что я покормил своего теленка, я еще и научился доить корову и ездить на тракторе. Самый рандомный сон наяву», — написал Сафонов в соцсетях.

Вратарь находится в расположении сборной России, которая 3 октября проведет BETBOOM товарищеский матч со сборной Намибии. Игра состоится в Екатеринбурге. 6 октября Россия сыграет с Нигерией в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что корову подарили российскому гребцу Захару Петрову, который завоевал серебро на чемпионате Европы 2026 года.

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