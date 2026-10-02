Тренер Намибии Бенджамин: «У нас малоизвестная сборная, но мы уверены в себе»

Главный тренер сборной Намибии Коллин Бенджамин рассказал об ожиданиях от BETBOOM товарищеского матча с Россией.

— Бенджамин, вы много лет провели в Германии. Удалось ли привить знаменитую немецкую дисциплину сборной Намибии?

— Позвольте задать Вам ответный вопрос: сколько намибийцев вы знаете? Это риторический вопрос. Наша команда пока малоизвестная. Но мы очень ценим дисциплину и гордимся, что представляем нашу страну. Мы уверены в себе. У нас сильный характер — основа наших стандартов. Конечно, опыт в Германии помогает сделать нашу структуру лучше. Завтрашняя игра против сборной России — отличная возможность совершенствоваться. Это наша цель.

— Как вы готовились к встрече против сборной России?

— Большое спасибо за приглашение. Мы прибыли вчера, было время отдохнуть. Сегодня мы проведем тренировку, на которой планируем провести двухстороннюю игру. Сборная России играет в прямой и очень агрессивный футбол. Мы же молоды духом, у нас достаточно высокий уровень футбола. Наш козырь — это скорость. С нетерпением ждем выхода на поле, чтобы показать высокий уровень конкуренции.

Товарищеский матч сборных России и Намибии состоится 3 октября в Екатеринбурге. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.

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