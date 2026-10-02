Карпин: «В молодежной сборной могу выделить Кондакова, Массалыгу, Маринкина и Окишора»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед BETBOOM товарищеским матчем с Намибией рассказал, кто из игроков молодежной сборной близок к потенциальному вызову в основную.

— Был спарринг с молодежной сборной. Кто оттуда близок к основной команде?

— Естественно, все. Молодежная сборная собирает лучших игроков своего возраста. Выделить могу Кондакова, Массалыгу, Маринкина, Окишора. Есть футболисты, которых мы обсуждаем с тренерским штабом молодежной сборной. Будут хорошо играть — дорога для всех открыта, — сказал Карпин.

Товарищеский матч сборных России и Намибии состоится 3 октября в Екатеринбурге. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.

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