Карпин: «Хотели бы когда-то сыграть с Испанией, Аргентиной, Францией, Англией. Наверное, такие перспективы есть»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед BETBOOM товарищеским матчем с Намибией ответил на вопрос о топ-соперниках, с которыми он хотел бы сыграть.

— Против каких топ-команд мира хотели бы сыграть?

— С Испанией, Аргентиной, Францией, Англией. Перспективы с ними когда-то сыграть, наверное, есть», — сказал Карпин.

Товарищеский матч сборных России и Намибии состоится 3 октября в Екатеринбурге. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.

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