Карпин и Умяров пожелали «Уралу» вернуться в РПЛ

Полузащитник сборной России Наиль Умяров и главный тренер Валерий Карпин рассказали о впечатлениях от Екатеринбурга перед BETBOOM товарищеским матчем против Намибии.

— Какие у вас ассоциации с Екатеринбургом?

— У вас очень классный город. Хочется, чтобы команда играла в РПЛ. Желаю «Уралу» выйти в РПЛ. Инфраструктура есть, все есть. Всегда здесь тяжело было играть. Много голов всегда было, — сказал Умяров на пресс-конференции.

— Помню Екатеринбург по матчу против «Уралмаша». Тогда 8:2 выиграли, поэтому запомнили это. Я три забил, и Николай Писарев тоже. А так всем хотелось бы, чтобы «Урал» играл в РПЛ, — добавил Карпин.

Товарищеский матч сборных России и Намибии состоится 3 октября в Екатеринбурге. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.

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