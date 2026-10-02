Головин пропустил тренировку сборной России перед матчем с Намибией

Полузащитник сборной России Александр Головин пропустил предматчевую тренировку перед игрой против Намибии.

29 сентября в BETBOOM товарищеском матче со сборной Ирана (2:0) 30-летний футболист вышел на поле с капитанской повязкой и оформил дубль.

Он был заменен на 84-й минуте. После матча Головин рассказал, что незадолго до замены у него «зажевало голеностоп». 1 октября тренер национальной команды Виктор Онопко сообщил, что полузащитник тренируется с ограничителями.

3 октября сборная России сыграет со сборной Намибии. Товарищеский матч состоится в Екатеринбурге.

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