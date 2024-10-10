Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 16:58

Титов — о сборе сборной России без матчей: «Я думаю, что сделали все правильно»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мнением о сборе национальной команды в Новогорске.

«Здесь должна быть социальная ответственность. Надо помогать людям. Курская область, Белгородская область, дети. Уверен, что большинство — фанаты футбола и сборной России. Поэтому это необходимо. И футболисты наши должны понимать, что это их социальная ответственность — сделать детишкам приятное. Мы не знаем, кто там будет — маленькие совсем, постарше... Если это будет футбол, вообще будет супер. Если автограф-сессия, фотосессия, ну, это детям вообще на всю память. Поэтому то, что делает Российский футбольный союз, я это подчеркиваю, это здорово. Поэтому вот этих матчей с Пакистаном, когда никто даже и не понял, какая будет сборная, не нужно. Я думаю, что сделали все правильно.

Конечно, хотелось бы, чтобы были матчи, но мы же не отказываемся от игр со сборной Италии, Германии, Голландии... У нас, увы, нет таких матчей, поэтому ничего страшного нет. Сборники-то не железные. Да, кто-то не получил нагрузку. Но зато все вернутся живые и здоровые. И будут готовиться к следующему матчу РПЛ", — приводит слова Титова «РБ Спорт».

В среду, 9 октября, стало известно, что матч сборных России и Пакистана в международную паузу в октябре не состоится.

10 октября пройдет открытая тренировка на стадионе «Динамо». После этого футболисты вернутся в расположение клубов.

Источник: РБ Спорт
Егор Титов
Сборная России по футболу
Читайте также
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Ждут возвращения заболевших и Царя, считают деньги и хвалят Станковича. Что происходит в «Спартаке»
Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
Сборная России проведет открытую тренировку в Москве
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 11-го тура 5 октября
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости