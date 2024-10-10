Титов — о сборе сборной России без матчей: «Я думаю, что сделали все правильно»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мнением о сборе национальной команды в Новогорске.

«Здесь должна быть социальная ответственность. Надо помогать людям. Курская область, Белгородская область, дети. Уверен, что большинство — фанаты футбола и сборной России. Поэтому это необходимо. И футболисты наши должны понимать, что это их социальная ответственность — сделать детишкам приятное. Мы не знаем, кто там будет — маленькие совсем, постарше... Если это будет футбол, вообще будет супер. Если автограф-сессия, фотосессия, ну, это детям вообще на всю память. Поэтому то, что делает Российский футбольный союз, я это подчеркиваю, это здорово. Поэтому вот этих матчей с Пакистаном, когда никто даже и не понял, какая будет сборная, не нужно. Я думаю, что сделали все правильно.

Конечно, хотелось бы, чтобы были матчи, но мы же не отказываемся от игр со сборной Италии, Германии, Голландии... У нас, увы, нет таких матчей, поэтому ничего страшного нет. Сборники-то не железные. Да, кто-то не получил нагрузку. Но зато все вернутся живые и здоровые. И будут готовиться к следующему матчу РПЛ", — приводит слова Титова «РБ Спорт».

В среду, 9 октября, стало известно, что матч сборных России и Пакистана в международную паузу в октябре не состоится.

10 октября пройдет открытая тренировка на стадионе «Динамо». После этого футболисты вернутся в расположение клубов.