На Шри-Ланке заявили, что сборная их страны готова сыграть Россией при одобрении ФИФА

Менеджер по коммуникациям департамента сборных Федерации футбола Шри-Ланки Судат Сампат высказался о возможном товарищеском матче сборной страны против национальной команды России.

«Матч с Россией? Если она отправит нам предложение, то мы обязательно его рассмотрим. Шри-Ланка всегда готова играть в международных товарищеских матчах, но, чтобы играть с такой страной, как Россия, сначала нам нужно получить одобрение ФИФА», — цитирует Сампата Sport24.

Сборная Шри-Ланки занимает 200-е место в рейтинге национальных команд ФИФА.