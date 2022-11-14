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Сегодня, 13:24

Литвинов рассказал о своей реакции на вызов в сборную России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» рассказал о своей реакции после вызова в национальную команду России.

— Первый вызов в сборную, Как отреагировали и узнали об этом?

— Узнал, как и все, из социальных сетей, что попал в расширенный сначала список, а потом в окончательный. Конечно, я был очень этому рад. Впереди осталось самое тяжелое — доказать и остаться здесь.

— Кто заведует чатом в сборной?

— Администратор команды пишет, скидывает расписание. Нет такого, как у нас в чате. Все равно в клубе все намного чаще друг друга видят. Строже в сборной? Можно сказать, что более дисциплинированно.

— Мы видели, как бразильцы реагировали на вызов в сборную. Как было у тебя?

— Конечно, я был очень счастлив. Сразу же созвонился с родителями, они меня поздравили, обсудили все. Это было более спокойно, никак на этих видео.

Национальная команда России проведет два товарищеских матча в ноябре. 17 ноября сборная сыграет с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября встретится в Ташкенте против команды Узбекистана.

Руслан Литвинов
Сборная России по футболу
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