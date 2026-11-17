Россия — Венесуэла: видеообзор матча

Россия в BetBoom товарищеском матче обыграла Венесуэлу — 2:0.

Игра проходила в Краснодаре 17 ноября.

Дубль у сборной России оформил Алексей Миранчук, который отличился на 59-й и 75-й минутах. На его счету теперь 15 голов в национальной команде — 31-летний полузащитник вышел на восьмое место среди лучших бомбардиров в истории сборной.

Сборная России провела заключительный матч в 2026 году. 12 ноября Россия в Ташкенте одержала волевую победу над Узбекистаном (3:2).