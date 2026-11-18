Митрофанов: «Мы приняли участие в официальном турнире под эгидой ФИФА. И все были готовы с нами играть»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью ответил на вопрос о возможном возращении сборной России на международную арену.

— Есть решение CAS по хоккеистам — меняет ли это что-то для футбола?

— Оно важно для всего российского спорта, большая победа нашей спортивной дипломатии и юриспруденции. Понятно, что процесс практической реализации этого решения еще идет, и идет непросто. Но важно побеждать на уровне судебных инстанций. В 2022-м CAS принял бессрочное решение по российскому футболу, но оно было не в нашу пользу. В то же время у нас официально снят запрет на участие в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА для сборных до 17 лет, но фактически это не реализуется. Мы активно ведем переговоры о полноценном доступе с ФИФА, УЕФА и национальными федерациями, которые выступают против нашего возвращения. Ведем их при поддержке Минспорта России и ОКР. Это непростая работа. В хоккее тоже была эйфория, а дальше началась работа по практической реализации. У нас она также продолжается.

— За год как продвинулись эти переговоры?

— Мы приняли участие в турнире [сборных] до 15 лет, в официальном турнире под эгидой ФИФА. Не встретили ни одной негативной реакции, все были готовы с нами играть. Все ребята, кто участвовал в турнире, убедились, что футбол побеждает. Завязывались знакомства, всем было все равно, кто из какой страны.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.