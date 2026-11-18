Сборная России по футболу вылетела из Краснодара в Москву после задержки рейса

Сборная России по футболу вылетела из Краснодара в Москву после снятия временных ограничений в местном аэропорту, сообщает РИА Новости.

Ранее 18 ноября большая часть игроков национальной команды не смогла покинуть Краснодар из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Футболисты оставались на базе «Краснодара».

17 ноября сборная России обыграла Венесуэлу (2:0) в BetBoom товарищеском матче в Краснодаре. Оба мяча забил Алексей Миранчук, отличившийся на 59-й и 75-й минутах.

Встреча с Венесуэлой стала для сборной России заключительной в 2026 году.