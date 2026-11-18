Митрофанов: «Африканский турнир проходит вне официального окна ФИФА. Мы в таких турнирах не участвуем»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью ответил на вопрос о возможном участии сборной России на турнире в Эфиопии.

Ранее Sport 24 сообщил, что организаторы международного футбольного турнира PeaceCupFeva 2027 направили РФС официальное предложение об участии сборной России в соревновании, которое планируется провести с 3 по 13 июня 2027 года в Эфиопии.

— Какие планы на следующий год? Говорилось уже про приглашение на африканский турнир...

— Африканский турнир проходит вне официального окна ФИФА. Мы в таких турнирах не участвуем.

— Предложение действительно было?

— Можно сказать, что были попытки с нами контактировать. Но мы можем принимать участие только в соревнованиях и турнирах (пусть даже товарищеских), которые играются только в соответствии с правилами ФИФА.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.