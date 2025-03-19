Футбол
19 марта, 23:14

Капелло: «Рекорд Дзюбы заслуживает исключительных комплиментов»

Фабио Капелло.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поздравил Артема Дзюбу с рекордом по голам за национальную команду.

В среду, 19 марта Дзюба забил гол в BetBoom товарищеском матче против Гренады (5:0). Этот мяч стал для него 31-м, форвард опередил Александра Кержакова (30) и стал лучшим по этому показателю в истории сборной.

«Рекорд Артема заслуживает исключительных комплиментов. Поздравляю его!» — приводит Sport24 слова Капелло.

Дзюба вышел на матч с Гренадой в стартовом составе с капитанской повязкой. Футболист был заменен на 66-й минуте встречи.

Матч против Гренады стал для Дзюбы первым с июня 2021 года.

Источник: Sport24
Артем Дзюба
Фабио Капелло
