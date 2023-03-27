Камоцци: «Антон Миранчук мог бы играть в одной команде со своим братом Алексеем в «Торино»

Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о перспективах полузащитника «Локомотива» и сборной России Антона Миранчука.

«Считаю, что Антон Миранчук смог бы переехать в Италию и играть в серии А. Также он мог бы играть в одной команде со своим братом Алексеем в «Торино». Почему нет?» — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

27-летний Миранчук забил по 1 голу в товарищеских матчах сборной России против Ирана (1:1) и Ирака (2:0). Всего на его счету 5 мячей в 23 матчах за национальную команду.