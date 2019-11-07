Источник: Черышев пропустит матчи сборной России с Бельгией и Сан-Марино

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не сможет помочь сборной России в предстоящих матчах отбора к чемпионату Европы-2020 с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле), утверждает superdeporte.es. 28-летний хавбек получил повреждение в игре с «Лиллем» (4:1) в матче отборочного турнира Лиги чемпионов.

По информации СМИ, футболист пропустит несколько недель из-за травмы бедра. Игрок не сыграет за «летучих мышей» с «Гранадой» (9 ноября) и «Бетисом» (23 ноября) в ла лиге.

5 ноября Черышев получил повреждение на 30-й минуте встречи с «Лиллем» и был заменен на хавбека Феррана Торреса. Россиянин покинул поле в сопровождении физиотерапевтов команды.

В текущем сезоне Черышев провел 12 матчей за «Валенсию», забил два гола и отдал одну голевую передачу. На его счету три игры за сборную России, два забитых мяча и две результативные передачи.

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