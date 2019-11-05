Черышев из-за повреждения был заменен в матче с «Лиллем»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев был заменен на 30-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов против «Лилля». 28-летний хавбек покинул поле стадиона «Месталья» в сопровождении физиотерапевтов «летучих мышей».

Черышев испытывал некоторый дискомфорт во время первой половины игры и вместо него на поле появился полузащитник Ферран Торрес.

Ранее стало известно, что Черышев был вызван в сборную России на матчи отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле).

#ValenciaCF: Cheryshev se retira lesionado del partido frente al Lille https://t.co/dnvTFZftxp — F?tbolFantasy (@futbol_fantasy) November 5, 2019

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