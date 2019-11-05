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Черышев из-за повреждения был заменен в матче с «Лиллем»

5 ноября 2019, 23:40
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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев был заменен на 30-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов против «Лилля». 28-летний хавбек покинул поле стадиона «Месталья» в сопровождении физиотерапевтов «летучих мышей».

Черышев испытывал некоторый дискомфорт во время первой половины игры и вместо него на поле появился полузащитник Ферран Торрес.

Ранее стало известно, что Черышев был вызван в сборную России на матчи отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле).

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Валенсия — Лилль

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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