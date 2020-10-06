Игорь Смольников: «О вызове в сборную узнал напрямую от Черчесова»

Защитник сборной России Игорь Смольников рассказал о том, как он узнал о вызове в команду.

«За день до выезда в Москву позвонил Станислав Саламович (Черчесов — Прим. «СЭ») и сказал, что вызовет меня, — сказал Смольников в интервью пресс-службе сборной. — О вызове узнал напрямую от тренера. В сборной появляются новые лица. Много молодых, талантливых ребят, хорошая сборная, способная добиваться результатов.

Шведы в «Краснодаре»? В любом случае легче играть, когда знаешь оппонента. Но я бы не делал акцент на этом — неизвестно, кто и как у них будет играть. Тренеру виднее, он все проанализирует и нам расскажет.

В «Краснодаре» я ощущаю себя хорошо. Мне помогло то, что я и до этого там был. Вливание в коллектив прошло быстро. Чувствую себя хорошо.

Сентябрьские матчи сборной России? Понравился матч с сербами, считаю, что заслуженно победили. С венграми тоже играли хорошо, но в какой-то момент расслабились. Хорошо, что довели матч до победы".

8 октября сборная России проведет товарищеский матч с командой Швеции. Затем россияне сыграют в Лиге наций со сборными Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).