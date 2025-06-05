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Глебов — о сборной Нигерии: «Хорошая команда. Быстрая, техничная, агрессивная»

Полузащитник сборной России Данил Глебов в программе «Футбол России» на канале «Россия 24» оценил уровень игры национальной команды Нигерии, товарищеский матч с которой пройдет 6 июня.

«Два дня теории были. Посмотрели. Хорошая команда. Быстрая, техничная, агрессивная. Интересно будет провести игру с такой командой. Интересно, как с этими футболистами будем выходить из-под прессинга, как с этими футболистами будем прессинговать, будет получаться, не будет. Это все интересно, и по мне лучше, конечно, играть с самыми сильными сборными, чтобы понимать, какой там уровень», — сказал Глебов.

BetBoom матч сборной России против Нигерии пройдет 6 июня на стадионе «Лужники». Начало встречи в 20.00 по московскому времени.

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Данил Глебов
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