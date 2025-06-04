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Бышовец —— о встрече с Фергюсоном: «Увиделись после матча сборных СССР и Аргентины 1991 года, его интересовали наши игроки»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец в разговоре с «СЭ» оценил перспективы проведения матча между российской национальной командой и Аргентиной.

— Сейчас говорят о возможном матче против сборной Аргентины. Может ли эта игра стать своего рода прорывом?

— Думаю, да. Когда я тренировал сборную СССР, мы играли против Аргентины в Манчестере в 1991 году. Тот матч мы закончили вничью. Эта встреча для меня памятна еще тем, что после нее мы встретились с Фергюсоном. Аргентина — это тоже своего рода сборная Германии, играли они очень жестко. Думаю, если такой матч состоится, то он будет полезен.

— А что вы обсуждали с Фергюсоном?

— Прошедший матч. Естественно, его интересовал и вопрос по нашим игрокам, кого я бы мог порекомендовать. Кем он конкретно интересовался, уже не помню.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее в РФС рассказали о возможном проведении матча против сборной Аргентины.

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Анатолий Бышовец
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