Черышев вывел вперед сборную России в матче с Казахстаном

Нападающий сборной России Денис Черышев открыл счет на 19-й минуте в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Казахстана.

Фланговый нападающий Алексей Ионов вырвался на оперативный простор на правом фланге, добежал до лицевой и зряче навесил на дальнюю штангу, где Черышев красивым ударом с лета поразил ворота Казахстана.

"СЭ" ведет онлайн-трансляцию матча Казахстан – Россия.

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