Черышев вывел вперед сборную России в матче с Казахстаном

Нападающий сборной России Денис Черышев открыл счет на 19-й минуте в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Казахстана.
Фланговый нападающий Алексей Ионов вырвался на оперативный простор на правом фланге, добежал до лицевой и зряче навесил на дальнюю штангу, где Черышев красивым ударом с лета поразил ворота Казахстана.
"СЭ" ведет онлайн-трансляцию матча Казахстан – Россия.
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
📹 Гол Дениса Черышева в ворота сборной Казахстана– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 24 марта 2019 г.
📺 Смотрите игру #КазахстанРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/3xeBqWp1zm
Результаты опроса
12121 чел.
Загрузка...