17:19 | Футбол — Сборная России

Черышев вывел вперед сборную России в матче с Казахстаном

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Нападающий сборной России Денис Черышев открыл счет на 19-й минуте в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Казахстана.

Фланговый нападающий Алексей Ионов вырвался на оперативный простор на правом фланге, добежал до лицевой и зряче навесил на дальнюю штангу, где Черышев красивым ударом с лета поразил ворота Казахстана.

"СЭ" ведет онлайн-трансляцию матча Казахстан – Россия.

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Казахстан - Россия

 

Результаты опроса

12121 чел.

Как закончится матч отборочного турнира Евро-2020 Казахстан - Россия?
7.1%
Крупной победой Казахстана
20.6%
Победой Казахстана с разностью один-два мяча
16.0%
Результативной ничьей
7.2%
Нулевой ничьей
9.1%
Крупной победой России
40.0%
Победой России с разностью один-два мяча
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