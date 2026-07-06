Дубль Холанна принес Норвегии победу над Бразилией в 1/8 финала ЧМ-2026

Норвегия победила Бразилию в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 — 2:1. Игра прошла на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум» в США.

У норвежцев дубль оформил Эрлинг Холанн, который отличился на 79-й и 90-й минутах. На 90+10-й минуте Неймар отыграл один мяч Бразилии, забив с пенальти. 34-летний форвард начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 67-й минуте.

В первом тайме бразилец Бруно Гимараэс не смог реализовать 11-метровый, назначенный главным арбитром Исмаилом Эльфатом после видеопросмотра за фол на Матеусе Кунье.

Норвегия впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира и сыграет на этой стадии против победителя матча Мексика — Англия, который пройдет 6 июля в 03.00 по московскому времени. Бразилия завершила выступление на турнире.