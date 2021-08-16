Арсен Захарян: «Буду стараться, работать и доказывать, что мне доверяют не зря»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился эмоциями от вызова в сборную России для подготовки к сентябрьским матчам отбора на чемпионат мира 2022 года.

«Конечно, был счастлив узнать, что попал в число тех, кого вызвал новый тренерский штаб сборной России. Тем более что в прошлый раз у меня полноценно не получилось прочувствовать атмосферу национальной команды. Буду стараться, работать и доказывать, что мне доверяют не зря.

О вызове узнал, когда мне прислали сообщение из клуба. Конечно, надеялся снова оказаться в главной сборной, но старался об этом не думать, а концентрироваться на своей игре и результатах команды. Ничего не загадывал. Стремился выкладываться полностью в матчах за «Динамо». Сейчас впереди ещё две игры в чемпионате, и я сосредоточен на них. О сборной подумаю позже. На данный момент мысли об игре в Екатеринбурге", — сказал Захарян в интервью пресс-службе московского клуба.

Национальная команда России проведет три отборочных матча чемпионата мира 2022 года против сборных Хорватии (1 сентября в Москве), Кипра (4 сентября в Никосии) и Мальты (7 сентября в Москве).