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Шахматист Непомнящий рад уходу Черчесова с поста главного тренера сборной России

10:18
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Российский шахматист Ян Непомнящий высказался об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России. Национальную команду возглавил Валерий Карпин.

«Я не столько удивился назначению Карпина, сколько обрадовался, что Станислав Саламович наконец сможет отдохнуть. Я думал, что это случится примерно на полгода раньше — возможно, после матча с Сербией. Вышло как вышло. Немного жаль, что не получилось выступить лучше на чемпионате Европы, хотя бы выйти из группы с третьего места. Но это уже история. Из российских тренеров было более-менее очевидно, что Сергей Семак не уйдет из «Зенита», а Курбан Бекиевич [Бердыев] давно не тренировал. Доходили слухи, что он один из кандидатов в сборную. Но мне казалось, что Карпин может возглавить команду», — сказал Непомнящий «Газете.Ru».

Первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября против Хорватии. Эта встреча с высокой долей вероятности пройдет не в «Лужниках», как запланировано изначально, а на стадионе «ВТБ Арена» в Петровском парке.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/08/17/n_16394342.shtml

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Виктория Кравченко все материалы автора

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