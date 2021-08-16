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Денис Макаров: «Теперь главное — приносить сборной пользу на поле»

22:45
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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился эмоциями от вызова в сборную России для подготовки к отборочным матчам на чемпионат мира 2022 года.

«Вызов в национальную команду — это всегда особенный момент, поэтому я очень рад, что новый тренерский штаб сборной в меня поверил. Теперь главное — приносить пользу на поле. О вызове узнал довольно просто: появился список приглашенных в ряды национальной команды, я увидел свою фамилию, и тут же стали приходить сообщения от родных, близких и друзей.

Конечно, всегда хочется играть на самом высоком уровне, защищать цвета своей страны, помогать добиваться ей успеха, прославлять Россию. Надеялся и верил, что этот шанс у меня будет. Спасибо тренерскому штабу сборной за доверие, за возможность помочь команде. Будем прикладывать все силы для достижения максимального результата.

При переходе в «Динамо» я говорил о том, что одна из целей здесь — попадание в сборную. Но это не значит, что теперь эта цель реализована. Я еду в сборную не отбывать номер, а помогать национальной команде достигать поставленных задач. Так же, как и моему клубу», — цитирует Макарова сайт «Динамо».

Национальная команда России проведет три отборочных матча чемпионата мира 2022 года против сборных Хорватии (1 сентября в Москве), Кипра (4 сентября в Никосии) и Мальты (7 сентября в Москве).

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/denis-makarov-teper-glavnoe-prinosit-sbornoi-polzu-na-pole

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры