«Футбол стал козлом отпущения». Глава омской федерации футбола о закрытии зоны Восток ПФЛ

Глава федерации футбола Омска, бывший тренер «Рубина» и «Луча» Александр Ивченко прокомментировал реформу ПФЛ.

— Отмена зоны Восток в ПФЛ показывает, что футбол за Уралом скорее мертв, чем жив?

— Если бы мне кто-то раньше такое сказал, я бы его за сумасшедшего принял. Глава ПФЛ Андрей Соколов начинает: «Вы же понимаете, какое тяжелое время...» Я в ответ: «А в девяностые было легче?» Но тогда стадионы строили, вместо деревянных лавочек ставили пластиковые кресла, как-то находили деньги. Потому что Лигу возглавлял другой человек. Николай Толстых из регионов не вылезал. Встречался с губернаторами, приводил аргументы, убеждал. Он только в Омске был четыре раза. А сидеть в Москве и рассуждать... В Улан-Удэ построили шикарный стадион — команды нет. В Ангарске отремонтировали арену, больше десяти тысяч вмещает — команды нет. В Благовещенске реконструировали стадион — команды нет. А какие там традиции были, сколько сильных игроков вышло. Они сильнее Хабаровска или Владивостока долгие годы играли. Почему туда не полететь? Я Соколову это и в глаза говорил. Он обижается на меня, хотя мужик нормальный, я к нему уважительно отношусь. Но как руководителю ему до Толстых как до Луны.

— Денег в регионах на футбол нет?

— Во все времена находили деньги на культуру, искусство, спорт. Без этого нельзя. Просто мода какая-то пошла футбол критиковать. Я повторюсь: в 90-е годы было в бюджете больше денег что ли? Надо расходовать рационально. У нас в Омске было девять театров, недавно открыли еще один. Десять театров, можете себе представить такое? Реально народ ходит в три — Драмы, Музыкальной комедии и Кукол. Остальные пустуют. А в каждой труппе по сто человек. Потому что за театры никто не критикует, а попробуй дай денег на футбол — тут же шум-гам. Мальчишки в итоге не видят перспективы в занятиях спортом, у них нет перед глазами команды, куда стремиться. Омску одни актеры, видимо, нужны. И так по всей стране. Ну, закроем ПФЛ и что? Это будет такой удар по футболу! Где станут ребята профессиональную карьеру начинать? Сразу в первой лиге? Это очень тяжело. Единицы могут пробиться. Давайте заполоним тогда все команды легионерами. В хоккее четыре лиги, но никому в голову не приходит их закрывать, хотят пятую открыть. А футбол стал козлом отпущения. Все шишки на него. На самый популярный вид спорта в мире.

Мне кажется, просто надо думать и что-то делать для развития. Футбол-то любят в стране. Вон у нас «Иртыш» плохо играл, народ не ходил. Чуть улучшился футбол, вышли на первое место — трибуны полные.

А после смерти клубов, я вас уверяю, следующий шаг — закрытие футбольных школ. Тоже начнутся разговоры — зачем их содержать, для кого готовить, у нас же команды в городе нет. По цепочке пойдет. И откроем на эти деньги одиннадцатый театр.

Надо вторую лигу не губить, а помогать ей. И те деньги, которые тратятся на легионеров и утекают в другие страны, надо оставлять здесь, пускать на воспитание своих талантов. Тогда в том числе и уровень второй лиги повысится. Потому что хорошие иностранцы все равно поедут в ведущие чемпионаты Европы. А плохие нам не нужны. (Константин Алексеев)

Полностью интервью с Ивченко читайте — здесь