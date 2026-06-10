В брянском «Динамо» ответили, отпустят ли Канчельскиса на 100-летие «Фиорентины»

Исполнительный директор брянского «Динамо» Андрей Козлов в разговоре с «СЭ» отреагировал на приглашение главного тренера клуба Андрея Канчельскиса на 100-летие «Фиорентины».

Ранее бывший футболист флорентийцев рассказал «СЭ» о получении письма с приглашением на юбилей клуба.

«Мы точно не планируем препятствовать поездке Андрея Антанасовича. По возможности с радостью отпустим. Посмотрим по нашему графику и расписанию. Конечно, важно, смотря какой матч будет. Будем совместно с клубом принимать решение», — сказал Козлов «СЭ».

Канчельскис выступал за итальянскую «Фиорентину» с января 1997 года по лето 1998 года. Российский полузащитник перешел во флорентийский клуб из английского «Эвертона», а затем был продан в шотландский «Рейнджерс». За это время он провел 26 матчей за итальянский клуб и забил 2 гола.