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ФНЛ-2

8 мая, 15:00

Скоропупов о популярности после интервью: «Подписывались взрослые женщины, оказалось, нравлюсь им»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дарик Агаларов
корреспондент

Полузащитник «Урала-2» Илья Скоропупов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о популярности после своих интервью.

«Подписывались взрослые женщины — я им, как оказалось, нравлюсь, ха-ха! Даже в поликлинике замечаю взгляды. В директ ничего откровенного не присылали: писали комплименты, чаще на «вы», — сказал Скоропупов «СЭ».

В январе 2026 года Илья Скоропупов перешел в «Урал-2». У 23-летнего полузащитника 2+1 по «гол+пас» за 6 матчей в клубе.

В одном из послематчевых интервью Скоропупов сказал: «Вторая лига Б, где Б — это «Боже мой, какой замечательный футбол».

Илья Скоропупов.«КВН — это ФНЛ, а шоу-бизнес — Премьер-лига». Герой самого вирусного интервью весны в нашем футболе

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