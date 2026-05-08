Скоропупов о популярности после интервью: «Подписывались взрослые женщины, оказалось, нравлюсь им»

Полузащитник «Урала-2» Илья Скоропупов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о популярности после своих интервью.

«Подписывались взрослые женщины — я им, как оказалось, нравлюсь, ха-ха! Даже в поликлинике замечаю взгляды. В директ ничего откровенного не присылали: писали комплименты, чаще на «вы», — сказал Скоропупов «СЭ».

В январе 2026 года Илья Скоропупов перешел в «Урал-2». У 23-летнего полузащитника 2+1 по «гол+пас» за 6 матчей в клубе.

В одном из послематчевых интервью Скоропупов сказал: «Вторая лига Б, где Б — это «Боже мой, какой замечательный футбол».

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