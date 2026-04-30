«Кубань» сообщила, что не сыграет с «Динамо-Владивосток» в ближайшем туре Второй лиги

«Кубань» не сыграет в матче 11-го тура Второй лиги А группы «Серебро» против «Динамо-Владивосток», сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

«По техническим причинам профессиональный футбольный клуб «Кубань» пропустит матч 11-го тура Второй лиги «А» с местной командой «Динамо-Владивосток», который должен был состояться во Владивостоке в субботу, 2 мая.

В данный момент команда готовится к следующему матчу с «Динамо-2», который состоится 8 мая в Москве», — написано в заявлении клуба.

После 10 туров «Кубань» занимает предпоследнее, девятое место с 9 очками. Владивостокское «Динамо» идет шестым с 14 очками.

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