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Сегодня, 17:30

«Кубань» не примет участия во Второй лиге сезона-2026/27

Алина Савинова

«Кубань» сообщила, что главная команда пропустит сезон-2026/27 дивизиона А Второй лиги.

«Дорогие болельщики! В связи со сложившейся ситуацией и сложностями при прохождении лицензирования на текущий сезон, профессиональный футбольный клуб «Кубань» не примет участия в предстоящем Первенстве LEON — Второй лиги А сезона-2026/27», — говорится в заявлении краснодарского клуба.

При этом в «Кубани» заявили, что клуб продолжит свою деятельность.

«Желто-зеленые не исчезают с футбольной карты страны — мы берем необходимую паузу для перезагрузки. В этот период наше главное внимание будет приковано к молодежной команде. «Кубань-М» продолжит защищать цвета клуба в Высшей лиге чемпионата Краснодарского края 2026 года», — подчеркивается в сообщении.

11 июня стало известно, что «Черноморец» не сможет выступить во Второй лиге в сезоне-2026/27, так как не прошел лицензирование по финансовым критериям.

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ФК Кубань
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