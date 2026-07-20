«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: прямая трансляция матча Первой лиги
«Ротор» и «СКА-Хабаровск» сыграют во 2-м туре PARI Первой лиги в понедельник, 20 июля. Матч в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» начнется в 19.30 по московскому времени.
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)
Ключевые события и результат игры «Ротор» — «СКА-Хабаровск» отслеживайте в матч-центре «СЭ».
Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI (Первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте». Также прямой эфир пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.
По итогам прошлого сезона Первой лиги «Ротор» занял 4-е место, набрав 56 очков. «СКА-Хабаровск» расположился на 12-й строчке с 42 очками. В стартовом туре нового сезона обе команды потерпели поражения: волгоградцы уступили «Пари НН» со счетом 2:4, а хабаровчане проиграли «Челябинску» — 1:3. Перед очной встречей «Ротор» занимает 14-е место, «СКА-Хабаровск» — 15-е. У обеих команд нет набранных очков.
ФНЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак Кс
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Нижний Новгород
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
3
|Торпедо
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
4
|Велес
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|
5
|Уфа
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Шинник
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|0
|1
|3-1
|3
|
8
|Челябинск
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
9
|Нефтехимик
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|
10
|Арсенал
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
12
|Текстильщик
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Сочи
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Ротор
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|СКА-Хаб.
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Волга
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
17
|КАМАЗ
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
18
|Ленинградец
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|19.07
|15:00
|Урал – Енисей
|3 : 0
|19.07
|16:00
|КАМАЗ – Нижний Новгород
|1 : 2
|19.07
|17:00
|Велес – Челябинск
|1 : 0
|19.07
|17:00
|Текстильщик – Уфа
|2 : 2
|19.07
|17:00
|Шинник – Ленинградец
|2 : 0
|19.07
|18:00
|Сочи – Спартак Кс
|0 : 2
|19.07
|18:30
|Торпедо – Волга
|3 : 1
|19.07
|19:00
|Арсенал – Нефтехимик
|0 : 1
|20.07
|19:30
|Ротор – СКА-Хаб.
|- : -
|Г
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|5
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|2
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Челябинск
|2
|П
|
|
Артем Симонян
Ротор
|2
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|2
|
|
Алексей Каштанов
Торпедо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|1
|1
|0
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|2
|1
|0
|
|
Андрей Костин
Волга Ул
|2
|0
|2