«Ротор» и «СКА-Хабаровск» сыграют во 2-м туре PARI Первой лиги в понедельник, 20 июля. Матч в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» начнется в 19.30 по московскому времени.

«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Ротор» — «СКА-Хабаровск» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 2-й тур.

20 июля, 19:30. Олимпия (Волгоград)

Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI (Первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте». Также прямой эфир пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам прошлого сезона Первой лиги «Ротор» занял 4-е место, набрав 56 очков. «СКА-Хабаровск» расположился на 12-й строчке с 42 очками. В стартовом туре нового сезона обе команды потерпели поражения: волгоградцы уступили «Пари НН» со счетом 2:4, а хабаровчане проиграли «Челябинску» — 1:3. Перед очной встречей «Ротор» занимает 14-е место, «СКА-Хабаровск» — 15-е. У обеих команд нет набранных очков.

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