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Сегодня, 16:30

«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: прямая трансляция матча Первой лиги

«Ротор» и «СКА-Хабаровск» сыграют в Первой лиге 20 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Ротор» и «СКА-Хабаровск» сыграют во 2-м туре PARI Первой лиги в понедельник, 20 июля. Матч в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» начнется в 19.30 по московскому времени.

«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Ротор» — «СКА-Хабаровск» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 2-й тур.
20 июля, 19:30. Олимпия (Волгоград)
Ротор
СКА-Хабаровск

Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI (Первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте». Также прямой эфир пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам прошлого сезона Первой лиги «Ротор» занял 4-е место, набрав 56 очков. «СКА-Хабаровск» расположился на 12-й строчке с 42 очками. В стартовом туре нового сезона обе команды потерпели поражения: волгоградцы уступили «Пари НН» со счетом 2:4, а хабаровчане проиграли «Челябинску» — 1:3. Перед очной встречей «Ротор» занимает 14-е место, «СКА-Хабаровск» — 15-е. У обеих команд нет набранных очков.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак Кс 2 2 0 0 5-1 6
2
 Нижний Новгород 2 2 0 0 6-3 6
3
 Торпедо 2 2 0 0 4-1 6
4
 Велес 2 2 0 0 2-0 6
5
 Уфа 2 1 1 0 5-2 4
6
 Шинник 2 1 1 0 4-2 4
7
 Урал 2 1 0 1 3-1 3
8
 Челябинск 2 1 0 1 3-2 3
9
 Нефтехимик 2 1 0 1 1-1 3
10
 Арсенал 2 1 0 1 2-2 3
11
 Енисей 2 1 0 1 2-4 3
12
 Текстильщик 2 0 1 1 3-4 1
13
 Сочи 2 0 1 1 2-4 1
14
 Ротор 1 0 0 1 2-4 0
15
 СКА-Хаб. 1 0 0 1 1-3 0
16
 Волга 2 0 0 2 2-5 0
17
 КАМАЗ 2 0 0 2 2-5 0
18
 Ленинградец 2 0 0 2 0-5 0
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19.07 15:00 Урал – Енисей 3 : 0
19.07 16:00 КАМАЗ – Нижний Новгород 1 : 2
19.07 17:00 Велес – Челябинск 1 : 0
19.07 17:00 Текстильщик – Уфа 2 : 2
19.07 17:00 Шинник – Ленинградец 2 : 0
19.07 18:00 Сочи – Спартак Кс 0 : 2
19.07 18:30 Торпедо – Волга 3 : 1
19.07 19:00 Арсенал – Нефтехимик 0 : 1
20.07 19:30 Ротор – СКА-Хаб. - : -
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ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 5
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 2
Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов

Челябинск

 2
П
Артем Симонян
Артем Симонян

Ротор

 2
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 2
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 2
И К Ж
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 1 1 0
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 2 1 0
Андрей Костин
Андрей Костин

Волга Ул

 2 0 2
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