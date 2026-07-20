«СКА-Хабаровск» подписал полузащитника Моцпана

«СКА-Хабаровск» объявил о подписании контракта с полузащитником Никитой Моцпаном. Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

Предыдущей командой 27-летнего молдаванина был «Факел», за который он играл с 2023 года. В сезоне-2025/26 в 27 матчах футболист отметился двумя результативными передачами.

Также в карьере игрока сборной Молдавии были молдавский «Бэлць» и «Хапоэль Хайфа».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 350 тысяч евро.