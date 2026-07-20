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Сегодня, 06:39

«СКА-Хабаровск» подписал полузащитника Моцпана

Павел Лопатко

«СКА-Хабаровск» объявил о подписании контракта с полузащитником Никитой Моцпаном. Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

Предыдущей командой 27-летнего молдаванина был «Факел», за который он играл с 2023 года. В сезоне-2025/26 в 27 матчах футболист отметился двумя результативными передачами.

Также в карьере игрока сборной Молдавии были молдавский «Бэлць» и «Хапоэль Хайфа».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 350 тысяч евро.

Источник: ФК «СКА-Хабаровск»
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ФК СКА-Хабаровск
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«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
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«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак Кс 2 2 0 0 5-1 6
2
 Нижний Новгород 2 2 0 0 6-3 6
3
 Торпедо 2 2 0 0 4-1 6
4
 Велес 2 2 0 0 2-0 6
5
 Уфа 2 1 1 0 5-2 4
6
 Шинник 2 1 1 0 4-2 4
7
 Урал 2 1 0 1 3-1 3
8
 Челябинск 2 1 0 1 3-2 3
9
 Нефтехимик 2 1 0 1 1-1 3
10
 Арсенал 2 1 0 1 2-2 3
11
 Енисей 2 1 0 1 2-4 3
12
 Текстильщик 2 0 1 1 3-4 1
13
 Сочи 2 0 1 1 2-4 1
14
 Ротор 1 0 0 1 2-4 0
15
 СКА-Хаб. 1 0 0 1 1-3 0
16
 Волга 2 0 0 2 2-5 0
17
 КАМАЗ 2 0 0 2 2-5 0
18
 Ленинградец 2 0 0 2 0-5 0
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19.07 15:00 Урал – Енисей 3 : 0
19.07 16:00 КАМАЗ – Нижний Новгород 1 : 2
19.07 17:00 Велес – Челябинск 1 : 0
19.07 17:00 Текстильщик – Уфа 2 : 2
19.07 17:00 Шинник – Ленинградец 2 : 0
19.07 18:00 Сочи – Спартак Кс 0 : 2
19.07 18:30 Торпедо – Волга 3 : 1
19.07 19:00 Арсенал – Нефтехимик 0 : 1
20.07 19:30 Ротор – СКА-Хаб. - : -
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Г
Амур Калмыков
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Спартак Кс

 5
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 2
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Челябинск

 2
П
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Артем Симонян

Ротор

 2
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 2
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 2
И К Ж
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 1 1 0
Илья Сафронов
Илья Сафронов

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