«СКА-Хабаровск» подписал полузащитника Моцпана
«СКА-Хабаровск» объявил о подписании контракта с полузащитником Никитой Моцпаном. Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.
Предыдущей командой 27-летнего молдаванина был «Факел», за который он играл с 2023 года. В сезоне-2025/26 в 27 матчах футболист отметился двумя результативными передачами.
Также в карьере игрока сборной Молдавии были молдавский «Бэлць» и «Хапоэль Хайфа».
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 350 тысяч евро.
Источник: ФК «СКА-Хабаровск»
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|
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|2
|0
|0
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|6
|
4
|Велес
|2
|2
|0
|0
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|6
|
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|1
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|4
|
6
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|0
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|
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|2
|0
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|1
|
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|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
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|Ротор
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|СКА-Хаб.
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Волга
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
17
|КАМАЗ
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
18
|Ленинградец
|2
|0
|0
|2
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|19.07
|15:00
|Урал – Енисей
|3 : 0
|19.07
|16:00
|КАМАЗ – Нижний Новгород
|1 : 2
|19.07
|17:00
|Велес – Челябинск
|1 : 0
|19.07
|17:00
|Текстильщик – Уфа
|2 : 2
|19.07
|17:00
|Шинник – Ленинградец
|2 : 0
|19.07
|18:00
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|19.07
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|Ротор – СКА-Хаб.
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|Г
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Амур Калмыков
Спартак Кс
|5
|
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Иллой-Айет Эммерсон
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Рамазан Гаджимурадов
Челябинск
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|П
|
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Ротор
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|
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Челябинск
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|И
|К
|Ж
|
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Ленинградец
|1
|1
|0
|
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